12 апреля стартует конкурс на должность министра культуры области

Вчера, 22:42

Открытый конкурс на должность министра Самарской области будет объявлен 12 апреля. Об этом в четверг, 11 апреля, в эфире телеканала "Россия 24. Самара" сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

О проведении конкурса Азаров впервые заявил 15 марта на финале конкурса управленцев "Лидеры России" в Сочи.

"Региону нужен опытный администратор, и тут путаницы не должно быть, чиновник не должен считать себя деятелем искусств, потому что он - организатор запросов, в том числе от людей, в данном случае на культурную жизнь".

Он отметил, что решение объявить открытый конкурс имеет свои риски. "Но когда я объявил это, в зале тут же поднялись руки готовых принять участие в конкурсе на эту должность. Нам действительно сегодня нужно для поиска людей энергичных, результативных, талантливых открывать все возможности. Наш проект "Кадросфера" признан одним из лучших в стране. Мы в рамках его благодаря инициативе молодых энергичных людей хотим создать кадровый резерв всего региона. Один из механизмов - открытые конкурсы по замещению должностей"

Конкурс продет в три этапа: первый - нужно зарегистрироваться на портале "Кадросфера", подать свое резюме и пройти тестирование. Второй этап для тех, кто успешно справится с первым: будет предложено дать свою программу реализации государственной политики в сфере культуры. Третий этап - индивидуальное собеседование, его проведет специально созданная комиссия.

По завершении каждого этапа будет составлен рейтинг кандидатов, показавших наилучшие результаты. По решению конкурсной комиссии они проходят на следующий этап. В состав комиссии входят представители общественности, профильные эксперты, представители органов государственной власти Самарской области.

"Таким образом мы придем к победителю, который займет должность министра культуры Самарской области. Я приглашаю всех, кто чувствует в себе силы и компетенции, к участию в конкурсе и хочу вам сказать, что в нем точно примут участие не только жители Самарской области. Наш регион интересует и другие регионы, конкуренция будет высокой, не теряйте времени!"

Отметим, что сейчас пост министра культуры с приставкой врио занимает Сергей Филиппов. О его грядущей отставке Дмитрий Азаров сообщал еще в январе.

Прием документов для участия в очном этапе осуществляется по 15 мая 2019 года (включительно) по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 210, кабинет 426, ежедневно с 9:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00) (кроме выходных и праздничных дней). Контактный телефон (846) 242-23-32.

Предполагаемая дата проведения очного этапа конкурса - 03 июня 2019 года.

Объявление о проведении конкурса будет размещено на сайтах ФГИС "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ" (http://www.gossluzhba.gov.ru), правительства Самарской области (http://www.samregion.ru).

С условиями участия в конкурсе и требованиями к кандидатам можно ознакомиться по ссылке.

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