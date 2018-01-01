На этой неделе в Космомольском районном суде Тольятти продолжились начавшиеся 17 мая прения сторон в уголовном процессе о мошенничестве в особо крупном размере при реализации продукции ОАО «Тольяттиазот» на экспорт. Пишет сайт tltgorod.ru

Гособвинение завершило оглашать свои прения уже в этот понедельник, 20 мая. Обвинение запросило реальные сроки заключения в колонии общего режима для всех подсудимых. Совладельцам «Тольяттиазота» Владимиру и Сергею Махлаям прокуратура попросила назначить по 9 лет лишения свободы, бывшему гендиректору завода Евгению Королеву – 8 лет, владельцу швейцарской компании Ameropa AG Андреасу Циви – 8,5 лет, директору Nitrochem Distribution AG Беату Рупрехту-Ведемайеру – 8 лет. Каждому из подсудимых прокуратура предложила назначить штраф в размере 1 млн рублей.

16 мая 2019 года представитель подсудимого Сергея Махлая Александр Гофштейн заявил в суде ходатайство о допросе секретного свидетеля, который якобы опасается за свою жизнь и здоровье.

Суд удовлетворил это ходатайство. Во время допроса секретный свидетель, выступивший под псевдонимом Воробьев, сообщил суду, что якобы ему угрожали представители компании «Уралхим», которые требовали от него не давать показания в суде. Однако ни назвать этих представителей, ни места и времени, когда он с ними встречался, секретный свидетель не смог. Более того, в начале допроса он заявил, что никого из компании «Уралхим» не знает и никогда с ее работниками не встречался, да и показаний, относящихся к предмету судебного следствия, он никаких не дал.

Представитель «Уралхима» Александр Низов опроверг это обвинение. Он заявил, что показания свидетеля «Воробьева» лживы, к нему из «Уралхима» никто не обращался и не высказывал никаких угроз.

Очевидно, что это было сделано только с одной целью – опорочить репутацию «Уралхима» в процессе. Но такие показания об угрозах, которых не было, являются сами по себе уголовным преступлением, предусмотренным ст. 307 УК РФ «Заведомо ложные показания». Секретному свидетелю, возможно, теперь придется немного раскрыть свои секреты правоохранительным органам, куда наверняка теперь обратится «Уралхим».

Кроме того, в последнее время в ряде СМИ появилось много однотипных публикаций, в которых «Уралхим» представляется в резко негативном ключе – как банкрот и захватчик. Эксперты полагают, что все эти демарши являются звеньями одной цепи и направлены на то, чтобы опорочить репутацию «Уралхима» и повлиять на ход уголовного процесса, в котором «Уралхим» выступает как истец и потерпевшая сторона.

Адвокаты подсудимых понимают, что уголовное дело может завершиться вынесением обвинительного приговора, и их клиенты могут быть признаны виновными в многомиллиардных хищениях на ТоАЗе. Для того, чтобы воспрепятствовать этому, и предпринимаются самые разнообразные шаги, направленные на противодействие правосудию.