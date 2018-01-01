7 марта Самару посетит Владимир Путин

Вчера, 23:07

Как сообщает сразу несколько источников, 7 марта Самару посетит Владимир Владимирович Путин - действующий Президент России и кандидат на выборах 2018 года.

Программа визита пока не обнародована, но в газете "Самарское Обозрение" сообщают, что Путин посетит строительство стадиона и строительство клиники "Мать и Дитя".

Предыдущий визит Владимира Путина в Самару состоялся 21 июля 2014 года, когда Владимир Путин побывал на РКЦ "Прогресс" и заложил капсулу в фундамент стадиона.

Фотография: Александр Кирилин показывает Владимиру Путину цеха РКЦ "Прогресс". 2014 год

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Визит пройдет в рамках предвыборной кампании.
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