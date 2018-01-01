10 июня, по предварительным данным, в 13:55 в Красноглинском районе Самары, напротив дома № 62 на ул. Сергея Лазо, столкнулись Lada Granta и мотоцикл. Об этом пишет Volga News со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области.

По версии полицейских, 78-летний водитель Lada Granta двигался по Волжскому шоссе и на перекрестке с ул. Сергея Лазо, напротив дома № 62, поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу. В результате автомобиль столкнулся со встречным мотоциклом Suzuki GSХR600 под управлением 23-летнего парня, у которого отсутствовала в водительских правах категория "А".

Мотоциклист от полученных травм скончался на месте до приезда "скорой помощи". Водителя и шестилетнего пассажира Lada Granta в сопровождении матери, а также 37-летнюю пассажирку легковушки доставили в больницу. После обследования их отпустили домой.

Сотрудники Госавтоинспекции оказали первую помощь пострадавшим. По факту случившегося ведется проверка.