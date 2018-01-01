Первый роман Яхиной о раскулачивании 1930-40-х годов в татарской деревне - "Зулейха открывает глаза" стал литературной сенсацией в России.

Тему подсказала история бабушки писательницы, семью которой раскулачили, когда девочке было всего семь лет. На то, чтобы облечь воспоминания в роман, у писательницы ушло почти три года. Потом были многочисленные попытки отдать труд в печать в разные издательства, которые заканчивались провалом.

Начинающему автору помог случай — рукопись попала в "Редакцию Елены Шубиной", и произведение, в которое никто не верил, получило ошеломляющий успех. Роман, признанный открытием года, издан на 20 языках мира.

Тема второго романа — "Дети мои" — тоже трагична. В нем автор повествует о судьбе поволжских немцев, близкой ей самой, рожденной на Волге. Переселенцам пришлось выживать в чуждом для себя месте, в сложном и непривычном климате. Немцы тщательно оберегали принесенную на берега Волги культуру и языки, которые сохранялись в Поволжье вплоть до их депортации.

Гузель Яхина — автор "Тотального диктанта" в 2018 году. Три текста "Утро", "День" и "Вечер" для разных часовых поясов вошли в роман "Дети мои".

Свои книги Яхина представит самарским читателям лично — 6 октября в магазине "Метида" пройдет встреча с писательницей.