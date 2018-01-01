За пять месяцев 2019 года работниками Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области в праве выезда было ограничено свыше 54 тысяч граждан с суммой долга в почти 21 млрд рублей.

Только за май работники Службы напомнили о наличии задолженности 383 гражданам. Им вручили постановления о возбуждении исполнительных производств, требования о погашении долга, а также проверили имущественное положение и составили акты описи и ареста имущества должников.По итогам принятых мер в ходе акции было окончено 241 исполнительное производство на общую сумму более 2 млн рублей и частично взыскано почти 470 тысяч рублей.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области напоминает: постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации выносится судебным приставом-исполнителем в случае, если задолженность по исполнительному производству превышает сумму в 30 тысяч рублей. Однако по социально важным категориям исполнительных производств, таким как взыскание алиментных платежей, возмещение вреда, причиненного здоровью, "невыездной порог" остался на прежнем уровне и составляет 10 тысяч рублей.

Оплатить любую имеющуюся задолженность можно посредством "Банка данных исполнительных производств" при помощи электронных платежных систем без комиссии.