По состоянию на 23 июля в медицинские организации обратились 4387 пострадавших от укусов клещей, в том числе 1276 детей в возрасте до 17 лет. Сообщает управление Роспотребнадзора по Самарской области.

Обращаемость пострадавших от укусов клещей не превышает средних многолетних значений.

В Самарской области ежегодно проводятся акарицидные обработки на территориях высокого риска заражения людей (парков, скверов, участков леса, прилегающих к населенным пунктам, кладбищ, летних оздоровительных учреждений для детей, туристических баз).

На 2018 год запланировано противоклещевых обработок на общей площади 3591 га. По состоянию на 23 июля проведено противоклещевых обработок на территории на 3679,4 га.

В Самарской области обработана территория всех летних оздоровительных учреждений (927,85 га.). В Самаре акарицидные обработки проведены на площади 567,19 га.

Продолжается контроль за вакцинопрофилактикой клещевого вирусного энцефалита, на сегодняшний день иммунизировано (вакцинировано и ревакцинировано) 12 063 человека.

Иллюстрация: Яков "Soba4ki" Коган