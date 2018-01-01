3 сентября, в Самарском гарнизонном военном суде, прошли прения по делу троих полковников регионального УФСБ, обвиняемых в мошенничестве.

Как передает Volga News, гособвинение запросило для Сергея Гудованого 21 год колонии строгого режима со штрафом в 106 млн руб., для Александра Переточкина - 10 лет строгого режима, а для Павла Чермашенцева - шесть с половиной лет колонии общего режима со штрафом в 0,5 млн рублей.

Всех троих полковников при этом просят лишить званий, а Гудованого и Переточкина - еще и орденов Мужества.

Посредникам Сергею Булатову и Алексею Пашкевичу гособвинение запросило семь с половиной лет и семь лет колонии общего режима, соответственно, со штрафами в 1 млн рублей.

Павел Чермашенцев на момент задержания в апреле прошлого года возглавлял в региональном УФСБ отдел "М" (по контрразведывательному обеспечению правоохранительных органов), а Сергей Гудованый занимал пост заместителя начальника Службы экономической безопасности.

Их задержали по подозрению в получении взятки. По версии следствия, полковники получили в общей сложности 118 млн руб. за "крышевание" от фирмы, занимавшейся нефтепродуктами, - ООО "МО "ТНП". У Гудованого при обыске жилья были обнаружены более 80 млн руб., оружие и боеприпасы.

Вместе с ними были задержаны посредники в передаче взятки - бизнесмены Алексей Пашкевич и Сергей Булатов. В ходе расследования правоохранители выявили возможную причастность к преступлению сотрудника центрального аппарата ФСБ полковника Александра Переточкина.

Впоследствии вместо взяточничества полковникам было инкриминированно мошенничество. Посредников сочли соучастниками.

Гудованому, кроме мошенничества, вменяют незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Примечательно, что "ТНП", которое признано потерпевшим от действий полковников, продолжает свою деятельность. При этом в суде представители компании не смогли подтвердить легальность происхождения денег, которые передавали силовикам за "крышевание".