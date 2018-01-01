33 000 "Ларгусов" отзывает АвтоВАЗ из-за проблем с тормозами
21 мая 2019, 11:46
АвтоВАЗ отзывает почти 33 тысячи автомобилей Lada Largus, сообщает Росстандарт.
Причина - возможность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, возникновение повышенного усилия на педаль тормоза.
По данным ведомства, отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 г. по сегодняшний день. VIN-коды подпадающих под отзыв авто можно найти на сайте Росстандарта.
Владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, проинформирует АвтоВАЗ.
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