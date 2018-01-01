33 000 "Ларгусов" отзывает АвтоВАЗ из-за проблем с тормозами

21 мая 2019, 11:46

АвтоВАЗ отзывает почти 33 тысячи автомобилей Lada Largus, сообщает Росстандарт.

Причина - возможность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, возникновение повышенного усилия на педаль тормоза.

По данным ведомства, отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 г. по сегодняшний день. VIN-коды подпадающих под отзыв авто можно найти на сайте Росстандарта.

Владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, проинформирует АвтоВАЗ.

ТАКЖЕ
в рубрике

Мост за 5 миллиардов в год!

Налоговики снова выиграли у собственников "Тольяттиазот"

"Прогресс" изготовит 8 ракет "Союз-2-1а" за 10 миллиардов

В декабре в Тольятти начнут производить электромобили Zetta

НОВОЕ НА САМАРА.РУ
Мост за 5 миллиардов в год!
Мост через Волгу в Климовке обойдется недешево.
Ташла готовится к приезду патриарха Кирилла
Губернатор провел совещание по развитию комплекса.
© 2009-2018 Губернский портал Самара.ру 
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.