АвтоВАЗ отзывает почти 33 тысячи автомобилей Lada Largus, сообщает Росстандарт.

Причина - возможность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, возникновение повышенного усилия на педаль тормоза.

По данным ведомства, отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 г. по сегодняшний день. VIN-коды подпадающих под отзыв авто можно найти на сайте Росстандарта.

Владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, проинформирует АвтоВАЗ.