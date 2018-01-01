Сызранский сайт КТВ-Луч сообщает подробности страшной аврии с двумя погибшими на 868 километре М-5. По информации источника, фура Fоton остановилась на путепроводе из-за замерзшей солярки. В 6:40 в нее на большой скорости врезалась Chevrolet Lacetti, в салоне которого находились три человека.

От удара у иномарки буквально «срезало» крышу. Два пассажира погибли сразу на месте происшествия. 49-летний водитель Lacetti в состоянии средней тяжести доставлен в Центральную городскую больницу Сызрани.