2 человека погибло в страшной аварии на 868 километре М-5
Сегодня, 13:11
Сызранский сайт КТВ-Луч сообщает подробности страшной аврии с двумя погибшими на 868 километре М-5. По информации источника, фура Fоton остановилась на путепроводе из-за замерзшей солярки. В 6:40 в нее на большой скорости врезалась Chevrolet Lacetti, в салоне которого находились три человека.
От удара у иномарки буквально «срезало» крышу. Два пассажира погибли сразу на месте происшествия. 49-летний водитель Lacetti в состоянии средней тяжести доставлен в Центральную городскую больницу Сызрани.
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