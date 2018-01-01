23 сентября в администрации Самары прошло совещание, посвященное подаче отопления в дома. Как доложил первый замглавы города Владимир Василенко, объекты социальной сферы и жилищного фонда готовы к началу отопительного сезона. В больницы, поликлиники, детские сады и школы начали давать тепло уже в субботу, 21 сентября.

Сейчас идет подготовка к пуску тепла в жилых домах. Контроль за процессом осуществляет специально созданный штаб. К зиме на сегодняшний день готов 10261 дом. Это 100% от общего количества домов в городе. К работе зимой подготовили 102 котельных, 700 объектов социальной сферы: 469 школ и детсадов и 141 объект культуры.

Также сообщается, что впервые готовность жилфонда к зиме будут оценивать многоступенчато. Кроме проверки гидравлических систем будут контролировать состояние кровель, вентканалов, дымоходов, исправность газового оборудования. В 2019 году запланирован ремонт 1328 кровель многоквартирных домов, из них более тысячи уже отремонтированы.