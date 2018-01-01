24 марта пройдет концерт памяти Константина Туманова

Сегодня, 01:18

Большой ночной концерт памяти самарского музыканта Константина Туманова пройдет 24 марта в рок-баре "Хьюстон". Начало в 22:30.

Константин Туманов - самарский рок-гитарист, игравший в 80-90-е годы в многочисленных группах, наиболее известной из которых была команда "Руки". Туманов был одной из главных фигур самодеятельной самарской рок-сцены. Его манера игры на гитаре и постоянный интерес к авангарду, как роковому, так и джазовому и академическому, оказали большое влияние на самарский рок в 90-е годы. Поэтому в баре "Хьюстон" соберутся те, кто играл с Тумановым в разное время и в разных составах.

В концерте принимают участие:

Дрова

ХанА!+Даниил Фурман+Kontrabuzzz

КОНТОРА КУКА

MAD + Дмитрий Коваленин

Олег Садовников

ТВОИ ДРУЗЬЯ ПОЛИМЕРЫ

Вадим Рябиков

Оркестр С Божей Помощью

Фотография: Константин Туманов за сценой фестиваля "Самый Плохой". 1991 год

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