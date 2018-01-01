О проверке систем оповещения сообщает МЧС по Самарской области:

В целях подготовки к предстоящему паводковому периоду и в соответствии с Планом основных мероприятий Самарской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год, 21 марта 2018 года в 10.00 местного времени будет проведена комплексная проверка состояния готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с включением электросирен и уличных громкоговорителей.

Работа электросирен означает сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

При получении сигнала включите радиоточку, телевизионные и радиоприёмники и прослушайте речевое сообщение.