20 марта, в городской Администрации под председательством Главы Самары Елены Лапушкиной состоялось еженедельное рабочее совещание. Подробности - на сайте администрации:

Основной темой для обсуждения стали вопросы о подготовке городских территорий к встрече гостей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM.

Руководитель Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александр Андриянов рассказал, что за 2017 год было вывезено 334 незаконных объекта потребительского рынка. Работа в этом направлении ведется и сейчас: за первые месяцы 2018 года было демонтировано 57 незаконных объектов, 50 из которых находились на гостевых и туристических маршрутах. Также Александр Андриянов отметил, что все незаконные объекты потребрынка на гостевых и туристических маршрутах будут ликвидированы в ближайшее время.

Глава города поручила профильному Департаменту и районным администрациям проводить работу не только по демонтажу незаконных объектов, но и более пристальное внимание обращать на санитарное состояние и внешний вид законных объектов торговли.

Елена Лапушкина:

Все незаконные объекты потребительского рынка на гостевых и туристических маршрутах должны быть ликвидированы до мая, это не обсуждается. Также обратите внимание на те объекты, которые хоть и являются законными, но находятся в удручающем состоянии. Проводите разъяснительные беседы с собственниками, побуждайте их привести объекты в надлежащий вид, объясняйте им, что, в случае отсутствия реакции на наши просьбы, мы будем вынуждены пойти на расторжение действующих договоров.

Также на совещании были озвучены и первые результаты работы по борьбе с несанкционированной рекламой на гостевых и туристических маршрутах в этом году. Заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Геннадий Богомолов рассказал, что с начала года специалистами было выявлено 128 незаконных рекламных конструкции. Это рекламные конструкции на заборах – 90 штук, рекламные конструкции формата 3х6 – 27 штук и рекламные конструкций формата 4х12 в количестве 11 штук. Все конструкции включены в реестр выявленных незаконно установленных рекламных конструкций и будут убраны с городских улиц этой весной.